O Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO) puniu Gurupi e Palmas com multas de R$ 1.000,00 cada, além de aplicar suspensões a jogadores e integrantes de comissões técnicas. O julgamento, conduzido pela Segunda Comissão Disciplinar na noite desta segunda-feira (9), em Palmas, analisou dez casos de expulsões ocorridas até a terceira rodada do Campeonato Tocantinense.\nA sanção financeira aos clubes ocorreu devido ao descumprimento do regulamento da competição. No âmbito individual, as penas variaram de um a quatro jogos. Atletas e profissionais que receberam apenas uma partida de suspensão já cumpriram a automática e estão aptos para a quinta rodada. Nos casos com penas superiores, o restante da suspensão deverá ser cumprido nas rodadas seguintes.\nAraguaína volta à Copa do Brasil após 16 anos em busca de avanço inédito