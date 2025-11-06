Uma situação inusitada vem repercutindo na divisão de acesso do Tocantins com a classificação do Araguaia para as quartas de final da competição com menos seis pontos. Inicialmente, a equipe se garantiu à fase seguinte com três pontos no Grupo B do torneio. A pontuação foi somada através de WO – o Tocantins EC desistiu da divisão de acesso, e os adversários da chave somaram três pontos cada.\n+Veja a tabela da Segunda Divisão do Tocantins 2025\nPorém, na última segunda-feira, a equipe foi julgada por escalação irregular na 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o Araguaia perdeu 9 pontos; com isso, ficou devendo seis pontos.\nInterporto, Araguaia e Central são punidos pelo TJD por escalação irregular na divisão de acesso