O Goiás não conseguiu superar a queda de rendimento no 2º turno e permanece na Série B para a temporada de 2026. O time goiano foi o que mais liderou a competição em 2025, o segundo com mais aparições no G4 e chegou a ter vantagem de dez pontos para o 5º colocado durante a competição.\nNo fim, o Goiás perdeu o acesso à Série A por causa de um empate - neste domingo (23), o time perdeu de 3 a 1 para o Remo, que contou com outros resultados e subiu à elite nacional. A campanha esmeraldina na Série B teve 17 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Foram 42 gols marcados e 37 sofridos. O aproveitamento foi de 53%.\nO Goiás foi o time que mais liderou a Série B (16 vezes na 1ª colocação - o Coritiba, campeão, esteve em 14 rodadas), foi o segundo com mais aparições no G4 (32 de 38 rodadas) e chegou a ter vantagem de dez pontos para o 5º colocado na 17ª rodada.