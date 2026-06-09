A seleção peruana, do técnico Mano Menezes, foi o último teste da Espanha antes da Copa do Mundo. Após a derrota por 3 a 1 para os europeus, o treinador brasileiro afirmou que os espanhóis têm um time melhor que o do Brasil.\nNesta terça-feira (09), vejo a Espanha como um time melhor que o Brasil. A Espanha tem um trabalho definido, que já foi construído, sólido, com perseverança. O Brasil ainda está em construção. É um processo mais brasileiro, mais turbulento, com mais interrupções. Mano Menezes, em entrevista coletiva\nMano não descarta que o Brasil seja campeão, mas vê a própria Espanha e a França como as principais favoritas ao título.\nHá feridas abertas [na seleção brasileira]. Antes de começar a Copa, vejo Espanha e França como favoritas. Mas aí as coisas vão acontecer. E, claro, o Brasil pode ser campeão. Mano Menezes