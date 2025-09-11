Autor do gol da classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva contou que precisou tomar uma injeção para "estar um pouco mais confortável no jogo".\n"De ontem [terça-feira] para hoje [quarta-feira], eu tive um torcicolo incrível porque treinamos muita bola parada. [...] Estou com a mão no pescoço porque eu não estou nem conseguindo virar direito. Tive que tomar uma injeção intramuscular para poder estar um pouco mais confortável no jogo. Cada cabeçada que vinha eu ficava desesperado, mas graças a Deus essa dor não foi à toa. No final fomos recompensados com um grande gol e com a classificação. Tenho certeza que nesta quinta-feira (11) todo mundo está feliz", contou Thiago Silva.\nO zagueiro ainda abriu as portas para um retorno à seleção brasileira, e colocou a decisão nas mãos do técnico Carlo Ancelotti. O defensor não veste a Amarelinha desde a Copa do Mundo de 2022.