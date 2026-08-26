A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, ex-apresentadora do Globo Esporte na TV Anhanguera no Tocantins, morreu na madrugada desta quarta-feira (26), aos 46 anos, em Santa Catarina. Ela estava em tratamento contra um câncer.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, morre aos 46 anos em SC\nConhecida carinhosamente entre os colegas de redação pelo apelido de "Japinha", Thalita marcou a história da cobertura esportiva no estado, onde viveu e trabalhou por seis anos. Ela deixa um filho de 10 anos.\nNatural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em abril de 2007 com a missão de cobrir e dar visibilidade ao esporte amador e às categorias de base regionais. Ao longo da trajetória no estado, cobriu diversas modalidades, com destaque para decisões do futebol tocantinense.