Neymar afirmou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, na noite deste sábado (25), o atacante disse estar focado na recuperação física após uma série de lesões.
Durante sua participação no programa do apresentador Serginho Groisman, neste sábado, o camisa 10 do Santos revelou que está se preparando para o próximo Mundial. Ele destacou que foca na recuperação para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.
Eu espero que sim [sobre disputar a Copa do Mundo de 2026]. Eu tô treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo", disse Neymar ao Altas Horas.