O tenista goiano Luís Guto Miguel, de 16 anos, saiu atrás, venceu um set e empatou o jogo, mas acabou eliminado na 1ª rodada da chave principal de simples do Rio Open, torneio da ATP disputado no Rio de Janeiro. O jovem pereu para o lituano Vilius Gaubas por 2 sets a 1 (6/3, 2/6 e 6/2), na noite desta terça-feira (17).\nGuto Miguel perdeu o primeiro set, mas empatou a partida em um bom segundo set. O tenista goiano admitiu que a intensidade do jogo pesou no último e decisivo set.\n"Faltou um pouco de energia no terceiro set. Tive oportunidades, mas não consegui ser agressivo. Fica o aprendizado, que nesse nível de tênis os detalhes fazem muita diferença", disse.\nAntes da partida no torneio de simples, Guto Miguel participou do qualifying das duplas masculinas do Rio Open, mas acabou ficando pelo caminho. No sábado (14), ao lado do brasileiro Gustavo Heide, venceu o peruano Ignacio Buse e o espanhol Inigo Cervantes por 2 sets a 0.