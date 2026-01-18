O técnico do Águia de Marabá (PA), Ronan Tyezer Rodrigues, ainda está internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG). Também está na unidade um menino de 11 anos que viajava no ônibus da delegação que sofreu acidente de trânsito na BR-153, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).\nO acidente aconteceu no dia 15 de janeiro de 2026, em trecho próximo ao município de Santa Rita do Tocantins. O ônibus com os integrantes da equipe saiu de Guaratinguetá (SP), e retornava a Marabá quando bateu em um caminhão que estava parado na pista. O preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, morreu no local do acidente.\nAlém do técnico e da criança, Ramon Nilton Vieira, de 31 anos, e Renye Silva Farias, de 41 anos, ficaram feridos e tiveram alta hospitalar no sábado (17).\nA Secretaria de Estado da Saúde não deu detalhes sobre quais procedimentos os feridos passaram ou se há previsão de alta médica, mas que os dois internados estão em observação e 'recebendo atendimentos adequados às condições clínicas'.