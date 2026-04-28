O técnico Eduardo Souza volta a comandar o Atlético-GO na Copa Centro-Oeste. O treinador do time principal dirige novamente o Dragão no torneio regional, em jogo decisivo na noite desta quarta-feira (29), às 19 horas, diante do Gama-DF, no Estádio Antônio Accioly. A equipe adversária tem 12 pontos, está invicta e com 100% de aproveitamento, classificada antecipadamente à fase semifinal da Copa Centro-Oeste. O Atlético-GO (7 pontos) precisa de uma vitória simples para ficar em 2º lugar no Grupo B e também garantir a vaga. Eduardo Souza acredita que o Gama-DF, por estar classificado, virá “mais leve”, enquanto o Dragão tem como meta vencer para avançar na competição.\n“O Gama-DF é uma equipe que vem muito bem nas competições (em 2026). É o atual campeão candango, é líder do grupo na Série D (Grupo A3, com 10 pontos), é líder do grupo na Copa Centro-Oeste (Grupo B, com 12 pontos), É um jogo difícil contra um equipe experiente, que vem se organizando e se estruturando ao longo dos anos”, comentou o técnico, acerca da Sociedade Esportiva do Gama-DF.