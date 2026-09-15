Para o técnico Guto Ferreira, o Vila Nova não deixou de somar dois pontos no empate por 1 a 1 contra o Avaí. Em vez disso, ganhou um ponto e diminuiu a distância para a liderança. O treinador colorado avaliou o resultado na Ressacada e afirmou que a equipe goiana segue competindo na Série B.\n“A pressão dentro do Vila já existe todo dia, gente. Cada vez que o Vila vai para dentro do campo, já existe pressão. Então, nós estamos tranquilos, nós sabemos o que estamos fazendo. O time está somando pontos, está correndo aonde tem que correr. E vai chegar, e vai chegar. A gente falou que tinha que ganhar por quê? Porque nós queremos correr lá na frente, porque a gente visa lá à frente. Mas nós estamos no bolo e a distância nossa para a liderança é de dois pontos. Então, nós diminuímos um ponto. No final da tabela, jogando fora de casa, nós tivemos um avanço, não um retrocesso”.