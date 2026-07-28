Na opinião do técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, a derrota por 2 a 0 para o CRB nesta segunda-feira (27) foi a pior partida do time na Série B. O treinador também afirmou que a equipe vai continuar tentando encontrar soluções para o desempenho ruim fora de casa, já que o Tigre vem de cinco derrotas consecutivas como visitante.\n“Passa um pouquinho pelo jogo, talvez pelas equipes, alguma coisa que está faltando para nós e ainda não conseguimos encontrar. O mais importante é que em momento nenhum saímos no bloco de cima, estivemos inclusive na liderança. Ainda temos a possibilidade de terminar no mínimo em 5º lugar, e talvez até em 3º”, analisou.\nTocantinense Felipe Fraga amplia liderança na Stock Car após pódio no Velocitta\nNeymar acumula mais cartões em 2026 do que em toda a temporada passada