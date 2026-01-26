O corpo do treinador do time sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer, de 44 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (26) no Cemitério Parque das Flores, em Marabá (PA). Vítima de um acidente de trânsito no Tocantins, o técnico teve o óbito confirmado na última quinta-feira (22) e a família autorizou a doação de seus órgãos.\nO acidente ocorreu no dia 15 de janeiro na BR-153, próximo a Santa Rita do Tocantins. O ônibus que transportava a delegação da equipe paraense retornava da Copa São Paulo de Futebol Júnior quando colidiu na traseira de um caminhão parado no acostamento. No momento da colisão, o preparador físico Hecton Alves Lima, de 33 anos, também faleceu.\nDoação de órgãos de técnico do Águia de Marabá transforma dor em esperança no Hospital Regional de Gurupi\nTécnico do Águia de Marabá morre sete dias após acidente na BR-153, no sul do Tocantins | Tocantins