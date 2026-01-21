Técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, permanece sob cuidados médicos em Gurupi (Cristofer Bino/Águia de Marabá)\nO técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, permanece internado no Hospital Regional de Gurupi, no sul do Tocantins. A informação consta em nota divulgada nesta quarta-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Segundo a pasta, o paciente segue em observação e recebe atendimento compatível com o quadro clínico, sem previsão de alta.\nA SES informou ainda que as demais vítimas do acidente já deixaram a unidade hospitalar. O órgão destacou que não pode divulgar detalhes médicos do paciente internado, conforme norma do Conselho Federal de Medicina que restringe o acesso a informações de prontuários sem autorização de familiar responsável.\nO acidente aconteceu na última quinta-feira (15), em trecho da BR-153, nas proximidades de Santa Rita do Tocantins. O ônibus que transportava a delegação sub-20 do clube retornava para Marabá, no sudeste do Pará, após participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando atingiu a traseira de um caminhão parado na pista.