Técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, permanece sob cuidados médicos em Gurupi (Cristofer Bino/Águia de Marabá)\nO técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, morreu nesta quinta-feira (22) após ter morte encefálica confirmada pela equipe médica. Ele estava internado no Hospital Regional de Gurupi desde o acidente que envolveu o ônibus da delegação sub-20 do clube na BR-153, no Tocantins.\nEm nota oficial, o clube lamentou a perda e prestou solidariedade a amigos, familiares e colegas. O texto destacou a lembrança de um profissional dedicado e muito querido por todos que conviveram com ele. A diretoria também pede respeito, carinho e cuidado com a família e informou que detalhes sobre a despedida ainda terão divulgação.\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, manifestou profundo pesar pela morte do treinador da equipe e se solidarizou com os atletas, membros da comissão técnica, toda a delegação do clube, a comunidade esportiva, além de amigos e familiares que enfrentam este momento de dor.