Ronan Tyezzer integrava a delegação sub-20 que retornava da Copinha (Reprodução/Instagram de Ronan Tyezzer)\nO técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezzer Rodrigues da Silva, de 44 anos, permanece internado em estado grave após o acidente com o ônibus que transportava a delegação do clube paraense na BR-153, na noite desta quinta-feira (15), no sul do Tocantins. A batida aconteceu durante o retorno da equipe sub-20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.\nSegundo informações divulgadas pelo próprio clube, o treinador recebeu atendimento médico ainda no local e seguiu para uma unidade hospitalar da região. O quadro de saúde inspira cuidados, conforme comunicado oficial publicado após o acidente.\nO ônibus seguia viagem quando atingiu um caminhão parado na rodovia, nas proximidades do município de Santa Rita do Tocantins. No impacto, o preparador físico Hecton Alves Lima, de 33 anos, integrante da comissão técnica do Águia de Marabá, morreu no local.