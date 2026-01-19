Técnico do time de base do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, de 44 anos (Reprodução/Instagram/ Ronan Tyezer)\nApós cinco dias do acidente com ônibus do time Águia de Marabá (PA), o técnico Ronan Tyezer Rodrigues continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi (HRG). Uma criança de 11 anos que também estava no veículo ainda segue na unidade hospitalar. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde (SES).\nO acidente aconteceu no dia 15 de janeiro de 2026, em trecho próximo ao município de Santa Rita do Tocantins. O ônibus com os integrantes da equipe saiu de Guaratinguetá (SP) e retornava a Marabá quando bateu em um caminhão que estava parado na pista. O preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, morreu no local do acidente.\nA SES informou que o técnico e a criança estão em observação e “recebendo atendimentos adequados às condições clínicas”. Porém, não informou se há previsão de alta para os dois ou se passaram por algum procedimento cirúrgico.