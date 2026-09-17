O técnico André Ricardo não comanda mais a equipe do Paraíso na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026. O profissional, de 45 anos, deixou o cargo após dirigir o elenco em apenas uma partida oficial — o revés por 3 a 0 diante do Batalhão, válido pela segunda rodada da competição estadual de acesso.\nA saída precoce do treinador escancara um momento de turbulência nos bastidores da agremiação, que amarga duas derrotas consecutivas na competição (havia estreado com revés por 6 a 0 diante do São José). Agora, o clube trabalha contra o tempo para reorganizar a equipe antes de receber o Interporto neste sábado (19), às 16h, no Estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins.\nMemphis encara 1ª onda de revolta no Corinthians pela porta dos fundos\nVila Nova busca evitar armadilhas contra adversários do Z4 e mira vaga no G2