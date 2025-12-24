O Tocantinópolis garantiu vaga na final do Campeonato Tocantinense ao derrotar o Gurupi nos pênaltis, nesta quarta-feira (24). Com a classificação, o TEC vai enfrentar o Araguaína na decisão do estadual. A competição foi retomada após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o campeonato em razão de uma escalação irregular do União-TO — entenda o caso abaixo.\nNo tempo normal, o Gurupi venceu o Tocantinópolis fora de casa por 1 a 0, com um pênalti marcado aos 43 minutos do segundo tempo. O resultado deixou o placar agregado empatado em 2 a 2.\nA vaga na final foi definida nas penalidades, com vitória do Tocantinópolis por 4 a 3.\nO primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense será disputado no sábado (27), enquanto a partida decisiva está marcada para o dia 30 de dezembro. Campeão e vice garantem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.