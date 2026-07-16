Com a ausência do suspenso André Luís para o próximo jogo pela Série B, que será contra o Criciúma, o Vila Nova tem uma disputa aberta entre dois centroavantes para o time titular. O artilheiro colorado na temporada, Dellatorre, é o favorito para assumir a vaga, apesar de estar em baixa. A outra opção é o recém-chegado Caíque Jesus, que ainda nem estreou pela equipe goiana.\nA posição de centroavante apresenta inconstância no Vila Nova em 2026. É verdade que, em condições normais, Dellatorre seria o titular absoluto, até por ser o artilheiro do time no ano, com dez gols em 25 partidas. No entanto, o jogador de 34 anos sofreu com lesões, suspensões e ganchos, frequentemente ficando indisponível para escalação.\nEm sua primeira ausência prolongada, Dellatorre foi substituído por Rafa Silva, de 34 anos, que engrenou boa fase e chegou a marcar três gols em um espaço de duas rodadas na Série B. No entanto, ele se machucou e precisou passar por cirurgia, deixando novamente uma lacuna no time alvirrubro.