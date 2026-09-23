Uma série de relatórios da arbitragem tem movimentado os bastidores da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026. Apontando falhas operacionais, problemas de infraestrutura e descumprimento de horários, as súmulas das últimas rodadas colocam clubes e até membros da arbitragem sob risco iminente de denúncia e sanções no Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO).\nTodos os relatórios oficiais das partidas são encaminhados à Procuradoria de Justiça Desportiva do órgão, que avaliará as ocorrências para definir se oferecerá denúncia formal e sob quais artigos os envolvidos serão julgados.\nCampeonato Brasileiro pode ter G9 em ano com 'reajuste' de vagas na Libertadores\nCom seis gols em três jogos, Gabriel Viana amplia liderança na artilharia da Segunda Divisão Tocantinense\nConvocação da Seleção: veja a lista de Arthur Elias para jogos do Brasil contra Argentina