O União-TO assegurou a permanência na Primeira Divisão Tocantinense após o Pleno Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acolher os embargos apresentados pelo clube e revisar a decisão anterior, que determinava o rebaixamento do então campeão Estadual pela escalação irregular do zagueiro Sheik na primeira fase da competição.\nVeja vídeo no ge Tocantins: STJD julga embargos, volta atrás em rebaixamento do União-TO e mantém apenas uma semi\nEm novo julgamento, realizado nesta sexta-feira (10), a corte reconheceu erro material no julgamento anterior e reduziu a perda de pontos de seis para três. Isso garantiu a permanência da equipe na elite estadual. A decisão também determina a realização de apenas uma semifinal, entre Tocantinópolis e Gurupi, com o Araguaína já classificado para a final (Veja vídeo acima).