O Araguaína venceu o Porto Velho por 2 a 1, fora de casa, na tarde deste domingo (19), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alcançou a marca de seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates na sequência.\nO Tourão do Norte vive ascensão sob o comando do técnico Léo Goiano. Embora o aproveitamento geral na temporada seja de 48%, o desempenho da equipe saltou para 58% desde que o treinador reassumiu o cargo.\nAraguaína e Tocantinópolis entram em campo neste domingo pela Série D\nParaíso cede empate ao Remo em casa e segue sem vencer na Série A3\nAraguaína assume vice-liderança após vitória fora de casa; TEC perde para o Trem\nLéo Goiano chegou com o objetivo de classificar o Araguaína à fase final do Campeonato Tocantinense, mas a equipe foi eliminada na última rodada após revés diante do rival União. Logo depois, o time estreou na Copa Centro-Oeste com nova derrota, desta vez para o Operário-MS, no dia 25 de março.