A Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS) confirmou a participação de nove equipes na disputa do Circuito Estadual Série Ouro de Futsal 2026. A lista dos clubes participantes foi oficializada pela entidade organizadora após o encerramento do prazo de adesão. A competição tem início previsto para o dia 26 de setembro.\nEstão confirmados no torneio: Furacão (Pedro Afonso), Vila Nova (Gurupi), Arsenions (Colinas), Colinas Futsal (Colinas do Tocantins), Polivalente (Palmas), Taquaralto (Palmas), Atlas (Paraíso), Tocantínia Futsal (Tocantínia) e Seleção de Araguaína (Araguaína).\nSó Atlético-MG, entre os brasleiros, larga na frente nas oitavas continentais até agora; veja o que cada clube precisa\nTocantinense no futebol europeu, volante Vítor Carvalho se destaca no SC Braga e atrai interesse de gigantes do Brasil