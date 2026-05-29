As duas equipes que representam o Tocantins no Campeonato Brasileiro Série D entram em campo neste sábado (30) por destinos distintos na 9ª rodada. Enquanto o Araguaína pode carimbar seu passaporte para a próxima fase de forma antecipada, o Tocantinópolis encara uma decisão fora de casa para se manter vivo na briga pela classificação.\nO momento é de atenção total para o futebol do estado, já que os resultados deste final de semana podem definir o planejamento para a sequência da temporada. Com o Araguaína em situação estável e o Tocantinópolis sob pressão, o desempenho em solo visitante será o fiel da balança para as pretensões de ambos os clubes na reta final da fase de grupos.\nAtlético-GO x Goiás: onde assistir, horário e escalações\nMatheus Cunha e Rayan sorriem a caminho de sua primeira Copa do Mundo