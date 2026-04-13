A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 encerrou a sua segunda rodada neste domingo (12) com a marca de sete mudanças de treinadores em menos de duas semanas de disputa.\nA competição começou no dia 4 de abril, com 96 clubes em busca do acesso à Série C. Mesmo com a maioria das equipes tendo disputado apenas duas partidas — restando ainda o confronto entre Tocantinópolis e Oratório, pela 1ª rodada —, a "dança das cadeiras" no comando técnico é intensa.\nSequência invicta do Goiás em 2026 foi a 6ª maior do clube na história\nTocantinópolis sofre virada e Araguaína empata na rodada da Copa Verde\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2\nApós a rodada de abertura, Emerson Cris (Marcílio Dias), Betinho (Santa Catarina), Alessandro Telles (Sousa-PB) e Fábio Matias (Portuguesa-SP) deixaram suas equipes. Neste fim de semana, o Manaus demitiu Dico Woolley, o Noroeste desligou Guilherme Alves e Evandro Guimarães pediu demissão no Altos.