Os três times goianos terminaram o 1º turno da Série B na página de cima (entre os dez primeiros) da tabela de classificação da Série B. A 19ª rodada foi finalizada nesta quinta-feira (23). O Vila Nova está em 3º lugar, com 34 pontos. Já o Goiás se encontra em 7º, com 29 pontos, seguido de perto pelo rival Atlético-GO, em 8º, com 28 pontos.\nCom metade da Série B concluída, o Criciúma é o líder,com 39 pontos. Quem fecha o G6 é o Novorizontino, com 30. Entre eles, estão Operário-PR (35), Vila Nova (34), Juventude (32) e Fortaleza (31), fechando os seis clubes que estão em uma zona que envolve disputa por acesso.\nCom apenas quatro times garantidos, Segunda Divisão Tocantinense vive reta final de inscrições\nMozart enaltece pontuação do Goiás sob seu comando: 'Aproveitamento de campeão'\nVila Nova termina 1º turno da Série B com 2ª melhor campanha do clube nos pontos corridos