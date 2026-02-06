A Série B do Campeonato Brasileiro mudou o formato de acesso à Série A a partir desta temporada. No novo regulamento, apenas o campeão e o vice-campeão garantirão o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocações disputarão playoffs para definir as outras duas vagas na Série A de 2027.\nO novo formato foi aprovado pelo Conselho Técnico da CBF nesta quinta-feira (5), por 17 votos a favor e 3 contra.\nApós as 38 rodadas tradicionais, o 3º colocado enfrentará o 6º, enquanto o 4º medirá forças com o 5º, em confrontos de ida e volta. Com a inclusão dos playoffs, quatro equipes da Série B vão disputar 40 partidas da competição em um único ano - as 38 rodadas regulamentares e as duas do playoff.\nOutra decisão tomada no conselho foi a não paralisação da Série B durante a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.