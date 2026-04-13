A sequência invicta do Goiás em 2026, que foi encerrada no último sábado (11) após o clube goiano perder por 2 a 0 para o Juventude, foi a sexta maior na história do time esmeraldino. A primeira derrota da equipe alviverde ocorreu no 21º jogo da temporada.\nO período invicto em 2026 durou 20 partidas. Foram 12 vitórias e oito empates em três competições diferentes: Campeonato Goiano (campeão invicto), Série B e Copa do Brasil.\nNa história do Goiás, essa foi a sexta maior sequência invicta ao lado das temporadas de 1994 (13 vitórias e sete empates) e 1995 (11 vitórias e nove empates).\nSérie D 2026: 'Dança das cadeiras' já derrubou 7 técnicos em apenas duas rodadas; veja lista\nTocantinópolis sofre virada e Araguaína empata na rodada da Copa Verde\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2