Nesta quinta-feira (18), o Barcelona estreou com vitória na Liga dos Campeões. No St. James' Park, a equipe espanhola bateu o Newcastle por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga.\nRashford foi decisivo e marcou os dois gols do Barcelona. Gordon descontou para o Newcastle no fim. Yamal, que sofre com dores no púbis, foi a principal ausência no ataque do Barcelona.\nCom a vitória na estreia, o Barcelona fica em 12º na tabela. O Newcastle, por sua vez, ocupa a 26ª colocação.\nO Barça volta a campo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, no domingo. Pela Champions, o clube espanhol enfrenta o PSG na próxima rodada.\nJá o Newcaslte enfrenta o Bournemouth em seu próximo compromisso, também no domingo, pelo Campeonato Inglês. No torneio continental, visita o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, na próxima rodada.