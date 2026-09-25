Em seu primeiro compromisso desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira voltou a apresentar problemas que já haviam aparecido durante o Mundial e só empatou por 1 a 1 com a esforçada equipe da Austrália.\nO time comandado por Carlo Ancelotti mais uma vez sentiu falta de um homem de ligação no meio de campo, com os quatro atacantes - Endrick, Estêvão, Raphinha e Vinicius Junior - muito distantes dos meias Bruno Guimarães e Danilo Santos, resultando em sérias dificuldades para fazer a transição da defesa para o ataque.\nNas laterais, Douglas Santos, pela esquerda, já presente na Copa, e Matheuzinho, pela direita, em sua primeira convocação, praticamente não passaram do meio de campo.\nAlém disso, Vinicius Junior, que não atravessa boa fase no Real Madrid de José Mourinho, teve novamente atuação apenas discreta com a camisa amarela, com Estêvão, do Chelsea, de volta ao grupo após ficar fora do Mundial por lesão, mais uma vez como o destaque positivo do time.