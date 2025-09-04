O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (4), contra o Chile, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30. O confronto é válido pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.\nA seleção brasileira já está classificada para o Mundial, está na 3ª colocação com 25 pontos, mesma pontuação que o Equador, 2º colocado. O Brasil busca terminar as Eliminatórias na vice-liderança, já que não pode mais alcançar a Argentina, líder com 35 pontos.\nO Chile está na última colocação, com somente 10 pontos, e já não tem mais chances de se classificar para o Mundial.\n(Veja onde assistir e prováveis escalações no fim do texto)\nAlém de ter vantagem na tabela, o Brasil venceu todos os últimos cinco confrontos contra o Chile. A última derrota para os chilenos ocorreu em 8 de outubro de 2015, pelas Eliminatórias, por 2 a 0, em Santiago.