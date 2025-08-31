O amistoso, entre a Seleção de Ouro do Tocantins e a seleção brasileira sub-15, já tem data definida. As equipes vão se enfrentar no dia 13 de setembro (sábado), às 18h, no Nilton Santos, em Palmas. A data foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para acompanhar a partida, o torcedor deve levar 3 kg de alimento não perecíveis.\nA equipe base do Tocantins conta com 40 jogadores pré-convocados de equipes como Flapalmas, Batalhão, Gurupi, Castelo, Colinas, CFA Palmas e Nação Rap.\nInscrito na divisão de acesso, Araguaia busca atletas em 'peneira' para não ficar fora do torneio\nAlvorada confirma técnico que no passado levou o time à elite\nA seleção brasileira se prepara para o Sul-Americano Sub-15, no fim de setembro, no Paraguai. Antes da estreia, a equipe seguirá no Tocantins até o dia 20, em preparação.