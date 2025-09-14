A seleção brasileira sub-15 dominou e goleou a Seleção de Ouro do Tocantins, por 10 a 0, neste sábado, no Nilton Santos, em Palmas. A seleção brasileira abriu 5 a 0 na etapa inicial, aproveitando as falhas defensivas da equipe tocantinense, e fechou o placar marcando mais cinco tentos na etapa final. O time canarinho se prepara para a Conmebol Liga Evolución, que será realizada em Assunção, no Paraguai.\nAtenta as falhas da equipe adversária, a seleção brasileira fez 5 a 0 na etapa incial, com Geovane, Pedro Henrique, José Henrique, Ruan Pablo e Rodrigo Ramos, de pênalti. O time canarinho manteve o domínio na etapa final e fez mais cinco com Cauã, Alexsander, Caio, Leonardo e Lucas Miranda.\nA seleção brasileira se prepara para a Conmebol Liga Evolución, de 26 de setembro a 6 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Antes da estreia, a equipe seguirá no Tocantins até o dia 20, em preparação.