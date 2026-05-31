A caminho da Copa do Mundo, a seleção cumpriu o que dela se esperava e se despediu da torcida brasileira com uma vitória sobre o Panamá no Rio de Janeiro. Na noite de domingo (31), véspera do embarque para os Estados Unidos, a equipe verde-amarela triunfou por 6 a 2, em uma jornada festiva com gols de Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.\nO mais celebrado jogador no Maracanã não calçou chuteiras. Com uma lesão na panturrilha direita, Neymar apenas apareceu no gramado e acenou para o público. Mesmo sem ele em campo, em diversos momentos da partida brotou das arquibancadas do estádio o canto "olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar".\nJoão Fonseca faz jogo sólido, vence Ruud e avança às quartas em Roland Garros\nAraguaína garante vaga antecipada no mata-mata da Série D mesmo com derrota