A seleção brasileira vai disputar dois amistosos internacionais em Singapura durante a Data Fifa, em novembro.\nO Brasil enfrentará o Japão no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão no estádio nacional do país.\nO confronto com o Japão marcará o reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo 2026. Já a partida contra Singapura será o primeiro encontro entre as duas equipes.\nO Estádio Nacional de Singapura foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para 55.000 pessoas.\nEstádio Domingos Santos vira alvo de polêmica por gramado castigado e pedido de materiais de limpeza a clubes\nAtlético busca virada, elimina o Cruzeiro e avança à semifinal da Copa do Brasil\nSegundo a CBG, a definição dos amistosos considera o calendário internacional. No período, as principais seleções europeias estarão envolvidas em compromissos oficiais da UEFA, o que restringe a disponibilidade de adversários daquele continente. Fato similar ocorre com o continente africano.