As quatro primeiras seleções no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol) estão classificadas para as semifinais da Copa do Mundo de 2026: França, Argentina, Espanha e Inglaterra.\nNa terça-feira (14), às 16 horas, a França, atual líder, enfrenta a Espanha, terceira colocada. Na quarta (15), também às 16 horas, a Argentina, no segundo lugar, e a Inglaterra, quarta do ranking, disputam uma vaga na final do torneio.\nApós eliminação do Brasil na Copa, Neymar participa de torneio de pôquer em Las Vegas\nBrasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de duplas em Wimbledon\nInglaterra vence a Noruega e está na semifinal da Copa do Mundo\nEliminado nas oitavas de final pela Noruega, o Brasil ocupa a quinta colocação.\nCompletam o top 10, nesta ordem, Marrocos, Portugal, Bélgica, Holanda e México.\nRanking da Fifa em 11 de julho de 2026