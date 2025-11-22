Palmas e Guaraí venceram os jogos de ida das semifinais da Segundona Tocantinense neste sábado (22) e abriram vantagem para os duelos de volta no próximo fim de semana. O campeão e o vice garantem o acesso à elite em 2026.\nSem vencer há três jogos e com desfalques: como chega o Remo para decisão contra o GoiásQuais equipes conquistam o acesso à elite do Campeonato Tocantinense?\nUnião de Palmas e Palmas\nO Palmas bateu o União de Palmas por 4 a 1 na condição de visitante, no Nilton Santos. Com o placar construído na ida, o Palmas pode até perder por dois gols de diferença que garante o acesso. O União de Palmas precisa buscar pelo menos uma vitória por três gols para levar a decisão para os pênaltis.\nAlvorada x Guaraí\nTambém como visitante, o Guaraí venceu o Alvorada por 4 a 3, no estádio Elias Natan, em Alvorada. Com a vitória, o Guaraí joga pelo empate nos seus domínios para buscar o acesso. Por outro lado, o Alvorada precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Vitória por dois gols de diferença garante o acesso direto.