Central, Palmas, Alvorada e Guaraí abriram vantagem nos compromissos de ida das quartas de final da Segunda Divisão. Central e Alvorada entraram em campo nesse sábado (8) e derrotaram União de Palmas e Paraíso, respectivamente. Neste domingo (9), Guaraí e Palmas venceram os duelos contra Interporto e Araguaia, respectivamente.

Alvorada e Central abriram a fase mata-mata nesse sábado. O Alvorada recebeu no Elias Natan, em Alvorada, o Paraíso. A partida terminou com vitória da equipe mandante por 2 a 0. Com o placar, o Alvorada pode até perder por um gol de diferença que se classifica. O Paraíso precisa devolver o placar da ida para levar a decisão para os pênaltis. Vitória com diferença de três gols garante a vaga direta.