A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) informou que 10 equipes confirmaram a participação no Campeonato Tocantinense da 2ª Divisão. As equipes inscritas são: Paraíso EC, União de Palmas, Guaraí, Interporto, Palmas FR, Araguaia, Central, Alvorada, Tocantins e Taquarussú.\nO torneio, que garante ao campeão e ao vice o acesso à elite tocantinense, está previsto para iniciar na segunda quinzena de setembro.\nO número de participantes é inferior à edição de 2024, que teve 13 times confirmados. Nesta edição, Sparta e Arsenal solicitaram licença das competições promovidas pela Federação e, deste modo, não estarão na disputa.\nJá o Batalhão não confirmou a presença e nem solicitou licença do torneio. Conforme a FTF, a equipe tem até o dia 20 (quarta-feira) para escolher entre participar da competição ou pedir licença. Caso não haja resposta, será subentendido que não há interesse por parte do clube em participar da Segundona, o qual também estará sujeito às sanções regulamentares.