A segunda rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026 movimenta o futebol estadual neste sábado (12), com a realização simultânea de todas as quatro partidas às 16h. O principal destaque do fim de semana é o confronto direto valendo a ponta da tabela entre o líder Guaraí e o vice-líder São José.\nA rodada também marca a entrada em campo de quatro equipes que tiveram seus compromissos adiados na abertura da competição: Araguaia, Batalhão, Interporto e Taquarussu. Os confrontos pendentes da rodada inaugural serão disputados na próxima semana, nos dias 15 (terça-feira) e 16 de setembro (quarta-feira).\nBrasileirão firma G6, mas mudança de regra faz um time 'sobrar' por vaga na Libertadores\nMaracanã aponta fatores para campo ruim e informa que trocará tipo de grama\nVila Nova aumenta chances de acesso e Goiás vê probabilidades caírem; confira também os números do Atlético-GO