A decisão da semifinal do Tocantinense 2025 será realizada nesta quarta-feira (24), às 15h45, no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. A arbitragem ficará a cargo de Joantam Gomes (Davinópolis/MA).\nOs assistentes da partida serão Samuel Smith e Elucilani Marcolina, ambos de Araguaína. O quarto árbitro será Alef Chagas (Imperatriz/MA).\nNo primeiro jogo, realizado no domingo (21) em Gurupi, o TEC venceu por 2 a 1. A competição foi retomada após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO — entenda o caso.\n+Veja a tabela do Tocantinense 2025\nCom a vitória na primeira partida, o Tocantinópolis joga pelo empate para chegar à final. Já o Gurupi precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante a vaga na decisão.