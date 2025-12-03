Palmas e Guaraí se enfrentam nesta quarta-feira (3) no primeiro jogo da final. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, em Palmas. O dono do apito na ida será o árbitro Marcos Mateus, de Palmas.\nMarcos Mateus também é árbitro do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No currículo, já comandou jogos da Série C e D, partidas da Copa Verde e atuou como quarto árbitro no duelo entre Atlético-MG e São Paulo, pelo Brasileirão.\nPalmas e Guaraí se enfrentam 15 anos depois em uma final da Segunda Divisão do Tocantinense\nFlamengo tenta confirmar título, e quatro lutam contra rebaixamento em rodada crucial\nO profissional vai trabalhar ao lado dos assistentes Fernando Gomes (1) e Weliton Pereira (2), ambos de Palmas. O quarto árbitro será Leonardo Nunes Pimentel, de Monte Santo do Tocantins.