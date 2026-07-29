Com início previsto para o próximo dia 5 de setembro, a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense começa a ganhar forma. Embora sete equipes já estejam confirmadas para a disputa, o prazo para novas adesões permanece aberto. Em um levantamento histórico sobre a competição, é possível identificar os desempenhos mais baixos registrados ao longo das edições.\nPara a análise das trajetórias negativas, foram desconsideradas as agremiações que desistiram antes ou durante o torneio e tiveram resultados definidos por W.O. Punições desportivas, no entanto, foram contabilizadas, desde que não tenham resultado na exclusão direta da equipe.\nMais três clubes garantem vaga na Segundona Tocantinense; veja quem entra na disputa\nVila Nova pede volta de Halls, que estava no Sport e será emprestado a clube japonês