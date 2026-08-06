A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou, nesta quinta-feira (6), após o encerramento do prazo de adesão das equipes, que a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense contará com oito clubes na disputa por duas vagas de acesso à elite do futebol estadual.\nEstão confirmados na competição: Paraíso, Taquarussú, Araguaia, União de Palmas, Interporto, Guaraí, Batalhão e São José.\nPresidente da CBF promete apoio para naming rights do Campeonato Tocantinense de 2027\nAtlético-GO acerta contratação de lateral que foi campeão da Série B pelo Botafogo\nGoiás sofre transfer ban por dívida com clube da Bélgica e fica impedido de registrar jogadores\nA entidade organizadora já havia anunciado que a competição terá início em 5 de setembro. Nesta sexta-feira (7), haverá o sorteio que definirá a tabela detalhada e os mandos de campo, além da oficialização do regulamento da disputa.