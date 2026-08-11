A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense já conta com tabela e regulamento definidos pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF), mas parte dos clubes participantes ainda trabalha nos bastidores para fechar suas comissões técnicas. Até o momento, cinco dos oito postulantes ao acesso já confirmaram os nomes dos seus treinadores para a disputa.\nSão José, Araguaia, Interporto, Guaraí e Batalhão já acertaram com seus respectivos comandantes. Por outro lado, as diretorias de Taquarussú e União de Palmas informaram que permanecem em negociação e ainda não definiram quem assumirá a função. A reportagem não obteve retorno dos dirigentes do Paraíso.\nEm queda de rendimento, Vila Nova corre risco de sair do G6 pela 1ª vez após 18 rodadas\nCopão Tocantins define sete classificados para as quartas de final; veja confrontos e premiação