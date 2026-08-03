A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense entra em fase decisiva para a definição de seus integrantes. De acordo com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), sete equipes já oficializaram a participação no certame, embora o prazo de inscrições permaneça aberto até esta quinta-feira (6). Em meio aos preparativos, um levantamento detalha o histórico dos comandantes que já ergueram o troféu da competição de acesso.\nEm 17 edições realizadas até hoje, o torneio coroou 13 clubes e 15 treinadores diferentes. No topo da lista de vencedores, apenas Nei César, Wicelmo Rodrigues e Wladimir Araújo ostentam a marca de dois títulos cada.\nVila Nova defende status de melhor mandante nas séries A e B do Brasileiro\nJogadores mais velhos do Goiás vivem fases distintas, mas seguem como líderes no elenco\nInternacional vence o Corinthians e fica mais perto das quartas da Copa do Brasil