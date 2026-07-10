A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) deu o pontapé inicial para a organização da Segunda Divisão Tocantinense. A entidade divulgou a carta de adesão para que os clubes interessados confirmem participação e iniciem o planejamento para a disputa do torneio, que define o acesso à elite do futebol estadual.\nCom a proximidade da definição dos participantes, o histórico da competição ganha destaque. Desde 2009, 13 equipes diferentes já conquistaram o título da Segundona. Integram a lista de campeões: Interporto, Guaraí, Tocantins FC, Araguaína, Tocantins EC, Sparta, Atlético Cerrado, Capital, Gurupi, União, Batalhão, Bela Vista e Palmas.\nOperação prende membros de torcida organizada suspeitas de brigas após jogo\nArgentina busca vaga na semifinal e Inglaterra encara a Noruega; veja onde assistir aos jogos na Copa do Mundo