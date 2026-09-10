A rodada de abertura da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 foi marcada por duas goleadas históricas. O São José aplicou expressivos 6 a 0 sobre o Paraíso, enquanto o Guaraí superou o União de Palmas pelo placar de 10 a 0. Os outros dois confrontos programados para a rodada inaugural acabaram adiados pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).\nEmbora os placares elásticos chamem a atenção, os resultados dilatados são frequentes na história da competição. Com os gols anotados na primeira rodada, o torneio atingiu a expressiva marca de 1.700 gols marcados em 506 partidas oficiais, sustentando uma média histórica de 3,3 gols por confronto.\nMorre aos 93 anos Claudio Carsughi, figura marcante do jornalismo esportivo\nVila Nova x Goiás: onde assistir, horário e escalações\nCopa do Brasil Sub-20: União avança com virada heroica, e Batalhão é eliminado pela Tuna Luso