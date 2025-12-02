Gabriel Viana segue em boa fase! O artilheiro da Segundona balançou as redes no empate entre Guaraí e Alvorada por 2 a 2, no fim de semana, e se isolou na liderança da artilharia, agora com 11 gols. O empate garantiu a equipe na elite em 2026. Gabriel Viana é seguido por Thiago Recife, do Palmas, com seis gols.\nGuaraí e Palmas vão fazer a final da competição em dois jogos, mas o artilheiro desfalcará a equipe alviverde no jogo de ida. O atacante foi expulso contra o Alvorada e cumpre suspensão no próximo embate.\nFelipe Fraga chega à última etapa da Stock Car com chances de título\nFTF divulga datas e horários dos jogos da final da Segunda Divisão\nConfira como está a disputa pela artilharia\n11 gols\nGabriel Viana (Guaraí)\n6 gols\nTiago Recife (Palmas)\n5 gols\nDouglas Henrique (Interporto)\nTúlio (Palmas)\n4 gols